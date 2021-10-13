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Son dakika! Vatandaşların yangından kurtarılma anı güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Haberler | Güncel
Son dakika! Vatandaşların yangından kurtarılma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi... Esenler'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan kişilerin kurtarılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Esenler'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan kişilerin kurtarılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dün akşam Turgut Reis Mahallesi'nde 4 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın sırasında evlerinde mahsur kalan 2 kadın 4 çocuk, çevredeki esnafın açtığı brandaya atlayarak, tahliye edildi.

Bina sakinlerinin kurtarılma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yangının başlamasının ardından oluşan dumandan etkilenen kadın ve çocukların birinci kattaki dairenin camına çıkarak, çevredekilerin açtığı brandaya atlamaları yer alıyor. 4 çocuk 2 kadının atlayarak kurtarıldığı yangını söndürmek için esnafın yangın tüpü kullanması da görüntülerde bulunuyor.

Yangın sırasında binadakilerin tahliyesine yardım eden esnaf İsa Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle pencereye çıkan bina sakinlerini görmelerinin ardından branda açtıklarını belirterek, "Kadınlara çocuklarını brandanın üzerine bırakmalarını söyledik. Kadınlar ve çocuklar brandaya atladı. Çocuklardan biri atlarken yere düştüğü için vücudunda hafif zedelenme oldu. Çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

AA - Son Dakika Haberleri
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