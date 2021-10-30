Son dakika haber: Van'da trafik kazası: 2 yaralı

ÖZALP, VAN (İHA) - Van'ın Özalp ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Özalp-Saray yolu üzerinde meydana geldi. Ş.S. yönetimindeki 65 AAK 553 plakalı Ford Transit marka minibüs ile O.T. yönetimindeki 21 EM 352 plakalı Ford Cargo marka tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN