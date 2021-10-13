Son dakika haber... Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı. - Haberler
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Son dakika haber... Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Son dakika gündem haberi... Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.

VAN (AA) - Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı

Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı

 Irak'ta Fetih Koalisyonu lideri Amiri 'seçim sonuçlarını kabul etmediklerini' açıkladı

Irak'ta Fetih Koalisyonu lideri Amiri "seçim sonuçlarını kabul etmediklerini" açıkladı
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Haber: Son dakika haber... Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı. - Haberler
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