Son dakika haber... Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.
VAN (AA) - Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri