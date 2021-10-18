Son dakika haber: Vahşice öldürülerek toprağa gömülen cesedin kafatasını çoban gördü

Vahşice öldürülerek toprağa gömülen cesedin kafatasını çoban gördü

3 ay 10 gündür aranan şahısın cesedi toprağa gömülü vaziyette bulundu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 3 ay 10 gündür kayıp olan 40 yaşındaki şahısın vahşice öldürülerek toprağa gömülü cesedinin kafatası, yabancı uyruklu bir çoban tarafından hayvan otlattığı sırada merada bulundu.

Afyonkarahisar'ın Fethibey kasabasında 9 Temmuz gece saat 22.00 sıralarında bir arkadaşıyla buluşmak üzere evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 40 yaşındaki Osman Gönk her yerde aranıyordu. Merkeze bağlı Burhaniye köyünde bu sabah yabancı uyruklu M.F. isimli çoban tarafından Osman Gönk'ün toprağa gömülü vaziyetteki cesedinin kafatası bulundu. Vahşice öldürülen şahsın kafatasını bulan çoban durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine cesedin gömülü olduğu araziye gelen jandarma ekipleri kepçe yardımı ile Gönk'e ait olduğu tespit edilen cesedi çıkartarak otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Cesedin bulunmasının ardından Osman Gönk'ün yakınları haber alır almaz jandarma tarafından kazılan araziye gelerek burada inceleme yaptı. Kaybolduktan 3 ay 10 gün sonra cesedi bulanan Osman Gönk'ün cinayet zanlılarının bulunması için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.