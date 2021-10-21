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Uyuşturucudan temizlenen bölgeden çocuk sesleri yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uyuşturucudan temizlenen bölgeden çocuk sesleri yükseldi Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi GAP bölgesinde başarılı operasyonlar sonucu uyuşturucu kullanımı engellendi.

SİİRT (İHA) - Uyuşturucudan temizlenen bölgeden çocuk sesleri yükseldi

SİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi GAP bölgesinde başarılı operasyonlar sonucu uyuşturucu kullanımı engellendi. Uyuşturucudan temizlenen bölgede kavga, gürültü yerini çocuk seslerine bıraktı.

Dışarı çıkan çocuklar polis ağabeyleri ile parkta oyun oynadı. Polis ekipleri yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri çocuklara dağıttı. Bölge sakinleri başarılı operasyonlar sonucu mahallelerinde uyuşturucu satılmadığını ve çocuklarının rahatlıkla sokağa çıkabildikleri için İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz'a teşekkür etti.

Uyuşturucudan temizlenen bölgeden çocuk sesleri yükseldi

Uyuşturucudan temizlenen bölgeden çocuk sesleri yükseldi

Uyuşturucudan temizlenen bölgeden çocuk sesleri yükseldi

Uyuşturucudan temizlenen bölgeden çocuk sesleri yükseldi
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