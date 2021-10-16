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Son dakika haber | Uşak'taki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Uşak'taki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ankara-Uşak kara yolunda seyreden E.Ö. (45) yönetimindeki 48 AEA 231 plakalı otomobil, Corum Köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden H.İ.G. (46) kontrolündeki 67 AD 649 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Otomobil çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü H.İ.G. ile F.G. (42), M.A.G. (10) ve H.N.G. (19) ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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