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Son dakika haber | Uşak'ta ağıl yangınında 9 küçükbaş hayvan telef oldu

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Uşak'ta ağıl yangınında 9 küçükbaş hayvan telef oldu

Son dakika gündem haberine göre Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, bir ağılda çıkan yangında 9 küçükbaş hayvan telef oldu.

SİVASLI, UŞAK (AA) - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, bir ağılda çıkan yangında 9 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kökez köyünde bir hayvan üreticisine ait küçükbaşların bulunduğu ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede tüm ağılı saran alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede, 9 küçükbaş hayvanın telef olduğu anlaşıldı.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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