Son dakika haber! Ümraniye Kaymakamlığından ilçedeki yangına ilişkin açıklama Açıklaması

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye Kaymakamlığı ilçede meydana gelen iş yeri yangını nedeniyle 2 kişinin vücutlarında hafif yanık oluştuğunu belirterek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaymakamlık açıklamasında saat 21.00 sıralarında Parseller Mahallesi Firuz Sokak'taki bulunan bir binada yangın ihbarı alındığı, olay yerine ivedilikle itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çevrede güvenlik önlemleri alınarak söndürme çalışmaları başlatılmıştır. Mutfak tüpünün patlamasıyla yangın çıkan iki katlı binada fiilen imalat yapılmayan mobilya atölyesi ve endüstri malzemeleri (yapıştırıcı malzemeleri ve hırdavat eşyaları) ticareti yapıldığı bilgisi edinilmiştir. Olay sırasında binada bulunan S.A. ve Y. K. isimli şahısların, vücutlarında oluşan hafif yanıklarla yangından etkilendikleri anlaşılmıştır. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin soruşturma başlatılmıştır."