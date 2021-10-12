ÜMRANİYE'DE TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİNİ TEKMELEYEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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ÜMRANİYE'DE TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİNİ TEKMELEYEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE'de trafikte kavga ettikleri sürücünün otomobilini tekmeleyen 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de trafikte Kavga ettikleri sürücünün otomobilini tekmeleyen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Olay, geçen pazar akşam saatlerinde Ümraniye Çakmak Mahallesi Varan Caddesi üzerinde meydana geldi. İki otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Otomobilden inen grup, kavga ettikleri sürücünün otomobiline tekmeler atarak, onu otomobilden indirmeye çalıştı. O anlar trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, otomobile zarar veren ve sürücü B.T.'yi darbettiği belirlenen S.Ş., A.K. ve Y.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Kavganın sürücü B.T.'nin ters istikametten gelen otomobil sürücüsünü uyarması nedeniyle çıktığı öğrenildi. Şüphelilerin, "Uyuşturucu Madde Ticareti", "Yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" gibi suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler S.Ş. A.K. ve Y.Ç. çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

ÜMRANİYE'DE TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİNİ TEKMELEYEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ÜMRANİYE'DE TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİNİ TEKMELEYEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ÜMRANİYE'DE TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİNİ TEKMELEYEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ÜMRANİYE'DE TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİNİ TEKMELEYEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
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Haber: ÜMRANİYE'DE TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİNİ TEKMELEYEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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