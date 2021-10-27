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Ümraniye'de araçlarıyla tüneli kapatıp asker eğlencesi yapanlara ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ümraniye'de asker eğlencesi nedeniyle araçlarıyla tüneli kapatıp dans eden şahıslardan 3'ü yakalandı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de asker eğlencesi nedeniyle araçlarıyla tüneli kapatıp dans eden şahıslardan 3'ü yakalandı. Haklarında ayrı ayrı olmak üzere bin 8'er TL cezai işlem uygulanan şahıslar işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Ümraniye'de Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan tüneli asker eğlencesi nedeniyle araçlarıyla kapatıp, kestikleri yolda dans eden şahısları yakalamak için polis çalışma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında, E.Y., S.Ö. ve Y.M. isimli şahıslar yakalandı.

Şahıslar hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince her şahsa ayrı ayrı olmak üzere toplam bin 8 TL cezai işlem uygulandı.

3 şahıs, 'kara, deniz, hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere şahıslar adliyeye sevk edildi.

Trafik magandalarının tüneli kapatarak dans ettikleri görüntüler kameraya yansıdı.

-İHA-

Ümraniye'de araçlarıyla tüneli kapatıp asker eğlencesi yapanlara ceza

Ümraniye'de araçlarıyla tüneli kapatıp asker eğlencesi yapanlara ceza

Ümraniye'de araçlarıyla tüneli kapatıp asker eğlencesi yapanlara ceza

Ümraniye'de araçlarıyla tüneli kapatıp asker eğlencesi yapanlara ceza

Ümraniye'de araçlarıyla tüneli kapatıp asker eğlencesi yapanlara ceza

Ümraniye'de araçlarıyla tüneli kapatıp asker eğlencesi yapanlara ceza
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