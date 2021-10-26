Son dakika haber | Uganda'da bir yolcu otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi - Haberler
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Son dakika haber | Uganda'da bir yolcu otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Uganda'da bir yolcu otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi

Son dakika haberler... Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da hareket halindeki yolcu otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi.

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da hareket halindeki yolcu otobüsüne Bombalı Saldırı düzenlendi.

Uganda Polis Sözcüsü Fred Enanga, basın mensuplarına, patlamada bir yolcu ile bombalı saldırıyı düzenleyen kişinin hayatını kaybettiğini, bazı yolcuların da yaralandığını açıkladı.

Saldırıyı terör eylemi olarak tanımlayan Enanga, dün yaşanan patlamanın hükümet karşıtı Müttefik Demokratik Güçler (ADF) üyesi bir intihar eylemcisi tarafından düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Patlamanın yaşandığı otobüste, intihar yeleği ve bomba malzemeleri de tespit edildi.

Uganda'da cumartesi akşamı da bir restoranda bombalı saldırı düzenlenmişti.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, saldırının "terör eylemi" olabileceğini açıklamıştı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi ise yaralanmıştı.

Uganda'daki saldırıların İngiltere'nin, ülkede terör saldırısı olabileceğine dair uyarısı sonrası gelmesi dikkati çekti.

Ülkedeki son terör saldırısı 12 Haziran 2010'da dünya kupasını izleyenlere yönelik düzenlenmiş ve 74 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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