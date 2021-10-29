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Son dakika haber... Tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Sivas'ın Kangal ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

KANGAL, SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

N.A. yönetimindeki 55 AAD 524 plakalı tur midibüsü, Sivas- Malatya kara yolunun Kangal ilçesi girişinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada midibüste bulunan doktor Hasan Hüseyin Saltık (67) hayatını kaybetti, yaralanan 24 kişi ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırıldı.

Midibüstekilerin sağlık çalışanları olduğu ve bir tur kapsamında Samsun'dan Güney Doğu illerine gittikleri öğrenildi.

Son dakika haber... Tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Son dakika haber... Tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Son dakika haber... Tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
Sivas'ta tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Sivas'ta tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı
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