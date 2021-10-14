Son dakika haber! Tunus Onur Koalisyonu Başkanı Mahluf, askeri mahkemede yargılanmayı protesto etmek için açlık grevine başladı

Tunus Onur Koalisyonu Başkanı Avukat Seyfeddin Mahluf'un, askeri mahkemede yargılanmasını ve "darbeci"lerin yargı üzerindeki baskısını protesto etmek için açlık grevine başladığı açıklandı.

Onur Koalisyonu resmi internet sayfasından yayınlanan açıklamada, sivillerin askeri mahkemede yargılanması ve tarafsızlık ilkesine uymaması gerekçesiyle Mahuf'un cezaevinde açlık grevine başladığı duyuruldu.

Tutuklu yargılanan Zeytune Tv Sunucusu Amir İyad'ın serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, Mahluf'un, "Bu askeri adalet saçmalığı sona erene kadar açlık grevine devam edeceğim." ifadelerine yer verildi.

Onur Koalisyonu Başkanı Mahluf, 30 Eylül Perşembe günü "Tunus Havalimanı olayı" kapsamında askeri mahkemede yapılan sorgulamasının ardından tutuklanmıştı.

Zeytune kanalı sunucusu Amir İyad da 3 Ekim Pazar günü, sunuculuğunu yaptığı programda "Cumhurbaşkanı Kays Said'e hakaret ettiği" gerekçesiyle askeri mahkemece tutuklanmıştı.

Seyfeddin Mahluf ve "Havalimanı olayı"

Tunus Havalimanı'nda, mart ayında yaşanan olayda güvenlik görevlilerinin, hakkında yurt dışı çıkış yasağı olmayan ve yasal herhangi bir engeli bulunmayan bir kadının ülke dışına çıkışına "keyfi" bir şekilde engel olduğu belirtilmişti.

O sırada havalimanında bulunan Onur Koalisyonu milletvekillerinden, Başkan Seyfeddin Mahluf, Abdullatif el- Alevi, Muhammed Affas ve Mahir Zeyd, duruma müdahale ederek kadının hakkını savunduklarını açıklamıştı.

Havalimanındaki bu anlaşmazlığın ardından, devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin bin Ali döneminde uygulanan; "terör şüphesi bulunanların ülke dışına çıkışının engellenmesini" öngören bir prosedürün yürürlükte olduğu ortaya çıkmıştı.

Tunus askeri yargısı, 31 Temmuz'da Meclis'te 18 milletvekili bulunan Onur Koalisyonu milletvekillerinden 4'ü hakkında havalimanı olayı davasıyla ilgili tutuklama kararı vermişti.

Askeri mahkeme 3 Ağustos'ta, söz konusu 4 milletvekili ve bir avukat hakkında çıkarılan tutuklama kararını iptal etmişti.

Başkent Tunus'ta bulunan Daimi Askeri Mahkemesi Sorgu Hakimi, Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf, Abdullatif el-Alevi, Muhammed Affas ve Mahir Zeyd ve avukat Mehdi Zagruba hakkındaki arama kararının iptaline hükmetmişti.

Mahkeme kararında, bu kişiler hakkındaki diğer hukuki prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği belirtilmişti.