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Son dakika haber! Trafik kazasını izlemeye gelen 2 kişi bir anda kavgaya tutuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Trafik kazasını izlemeye gelen 2 kişi bir anda kavgaya tutuştu

Son dakika haberler: Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan trafik kazasını izlemeye gelen ve aralarında husumet bulunan 2 kişi bir anda kavgaya tutuştu.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan trafik kazasını izlemeye gelen ve aralarında husumet bulunan 2 kişi bir anda kavgaya tutuştu. Polisin biber gazlı müdahalesiyle kavga büyümeden engellendi.

Edinilen bilgiye göre, Kurtderesi Mahallesi Tünel Caddesi'nde bir otomobil ile motosikletin karıştığı kaza meydana geldi. Kazayı görüp gelenler arasında iki husumetli birbirlerine beyzbol sopası ve levye ile saldıracakları sırada olay yerinde bulunan polis ekipleri şahıslara biber gazla müdahale etti.

Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kavga başlamadan polis tarafından engellendi. - HATAY

Son dakika haber! Trafik kazasını izlemeye gelen 2 kişi bir anda kavgaya tutuştu

Son dakika haber! Trafik kazasını izlemeye gelen 2 kişi bir anda kavgaya tutuştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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