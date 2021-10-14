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Son dakika haber | Trabzon'da 10 aracın karıştığı kazada hasar meydana geldi

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Trabzon'da 10 aracın karıştığı kazada hasar meydana geldi

Son dakika haberi... Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 10 araçta hasar oluştu.

TRABZON (AA) - Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 10 araçta hasar oluştu.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Çömlekçi Mahallesi mevkiinden Rize yönüne seyreden araçlar, yağış sonrası oluşan kaygan zemin nedeniyle zincirleme kazaya karıştı.

Hasarın meydana geldiği kaza sonrası karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluştu.

Bir süre trafiğin durma noktasına geldiği kaza sonrası trafik ekiplerinin çalışmasının ardından yol normal akışına döndü.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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