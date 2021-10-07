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Son dakika haber! Toplu taşıma araçlarına yolcu olarak binen polis sürücü ihlallerini belirliyor

AA / İlyas Gün - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Toplu taşıma araçlarına yolcu olarak binen polis sürücü ihlallerini belirliyor

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da toplu taşıma araçlarına yolcu olarak binen sivil trafik polisleri, sürücülerin ihlallerini tespit etti.

SAMSUN (AA) - Samsun'da toplu taşıma araçlarına yolcu olarak binen sivil trafik polisleri, sürücülerin ihlallerini tespit etti.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığının talimatları doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisleri, sivil kıyafetle yolcu olarak toplu taşıma aracına binerek, sürücülerin ihlallerini tespit etti.

Trafik kontrol merkezinde durdurulan sürücülere, tespit edilen ihlalleriyle ilgili cezai işlem uygulanırken, ihlal yapmayanlara ise teşekkür edilerek uğurlandı.

Denetimler konusunda bilgi veren komiser Ali Oral, sivil trafik polislerinin ücretini ödeyerek toplu taşıma araçlarına bindiğini ve sürücü ihlallerini araç içinde denetlediğini söyledi.

Polisin araç içinde yolculuk boyunca sürücüleri gözlemlendiğini ve ihlallerini tek tek not aldığını aktaran Oral, şunları dile getirdi:

"Resmi polis ekiplerinin kontrol noktasında durdurulan sürücülere, sivil polis memuru kimliğini göstererek kendini tanıttıktan sonra sürücüye ait tespit edilen ihlaller varsa, ihlalin kanuni müeyyidesi uygulanmaktadır. Sürücünün herhangi bir ihlali yoksa teşekkür edilerek trafik noktasından gönderilmektedir. Toplu taşıma araçları sürücüleri genel olarak dolmuş durakları dışında indirme ve bindirme işlemi yapma, emniyet kemeri takmama ve yolculuk esnasında telefonla konuşma gibi ihlaller yapmaktadır."

Kural ihlali yapmayan sürücüler denetimlerin etkili olduğunu belirtirken, kural ihlali yaptığı için ceza kesilen bazı sürücüler ise trafik polisleri ile tartıştı.

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri
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