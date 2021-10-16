Gaziantep'te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Gaziantep'te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekiplerce Şehitkamil ilçesinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığının tespiti üzerine bir tır garajına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 ton kaçak akaryakıt, santrifüj pompası ve 3 boş fiber tank ele geçirildi.

Gaziantep'te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri
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