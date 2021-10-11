Son dakika haber: Terörün finansçılarına darbe: 63 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Terörün finansçılarına darbe: 63 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Terörün finansçılarına darbe: 63 gözaltı

Son dakika haberine göre Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 63 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi ve ilçelerinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 63 şüpheli gözaltına alındı. Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 04 - 10 Ekim 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonda, 542 kilo 35 gram esrar, 76,31 gram metamfetamin, 9,05 gram eroin, 1,93 gram afyon sakızı, 3 adet sentetik ecza maddesi, 925 TL para, 3 bin 845 paket kaçak sigara, 3 bin 394 kutu tıbbi ilaç ve 156 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 63 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. - ŞIRNAK

Son dakika haber: Terörün finansçılarına darbe: 63 gözaltı

Son dakika haber: Terörün finansçılarına darbe: 63 gözaltı

Son dakika haber: Terörün finansçılarına darbe: 63 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yol kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar! Büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi

Yol kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar! Büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi

 Gençler arasında çıkan 'yan baktın' kavgasında bir kişi kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti

Gençler arasında çıkan "yan baktın" kavgasında bir kişi kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Işıl Sergen Kubilay Aka
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Burak Yılmaz Sergio Perez Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hulusi Akar Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Terörün finansçılarına darbe: 63 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 13:28:26. #1.11#