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TEM'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TEM'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

TEM otoyolu Bağcılar mevkiinde yağmurlu hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - TEM otoyolu Bağcılar mevkiinde yağmurlu hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, dün saat 14.00 sıralarında TEM otoyolu Bağcılar Göztepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde motosikletiyle ilerleyen Murat K. (37) yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada Murat K. ve arkasında bulunan 15 yaşındaki yolcu M.V.Y. yola savruldu.  Kazanın hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede motosiklet sürücüsü Murat K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan yolcu M.V.Y. ise ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 15 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


- İstanbul
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Haber: TEM'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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