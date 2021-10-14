Son dakika haber | Tekirdağ'da yakalanan terör şüphelisi Kocaeli'de tutuklandı
Son dakika gündem haberi... Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu şüphesiyle yakalanan kişi, tutuklandı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu şüphesiyle yakalanan kişi, tutuklandı.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu suçlamasıyla aranan şüpheliyi 11 Ekim'de Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlediği operasyonla yakaladı.
Kocaeli Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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