Son dakika haber | Tekirdağ'da yakalanan terör şüphelisi Kocaeli'de tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu şüphesiyle yakalanan kişi, tutuklandı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu suçlamasıyla aranan şüpheliyi 11 Ekim'de Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlediği operasyonla yakaladı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.