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Son dakika haber | Tekirdağ'da yakalanan terör şüphelisi Kocaeli'de tutuklandı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Tekirdağ'da yakalanan terör şüphelisi Kocaeli'de tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu şüphesiyle yakalanan kişi, tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu şüphesiyle yakalanan kişi, tutuklandı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu suçlamasıyla aranan şüpheliyi 11 Ekim'de Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlediği operasyonla yakaladı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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