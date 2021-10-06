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Son dakika haber... Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Muazzez Erdeğirmenci (88) idaresindeki 59 VE 680 plakalı otomobil, Yeniçiftlik Mahallesi Siteler mevkisinde, karşı yönden gelen M.Y'nin kullandığı 59 AEG 1637 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Erdeğirmenci'nin öldüğünü belirledi.

Hafif ticari aracın sürücüsü M.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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