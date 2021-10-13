TEKİRDAĞ'DA 'İHALEYE FESAT' OPERASYONU;12 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Haberler
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TEKİRDAĞ'DA 'İHALEYE FESAT' OPERASYONU;12 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da merkezli 3 ilde icra daireleri ve hukuk mahkemelerinde satışa çıkarılan gayrimenkullerin ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 12'si adliye sevk edildi.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da merkezli 3 ilde icra daireleri ve hukuk mahkemelerinde satışa çıkarılan gayrimenkullerin ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 12'si adliye sevk edildi. 18 kişinin ise sorgusu sürüyor.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında icra daireleri ve hukuk mahkemelerinde satışa çıkarılan gayrimenkullerin ihalelerine fesat karıştırıldığı tespit edildi. İhale öncesinde ve sırasında katılımcılarla anlaştıkları iddiasıyla 40 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi, 40 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ'a getirilen şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 12 kişi de bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 18 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.

TEKİRDAĞ'DA 'İHALEYE FESAT' OPERASYONU;12 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

TEKİRDAĞ'DA 'İHALEYE FESAT' OPERASYONU;12 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

TEKİRDAĞ'DA 'İHALEYE FESAT' OPERASYONU;12 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

TEKİRDAĞ'DA 'İHALEYE FESAT' OPERASYONU;12 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
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Haber: TEKİRDAĞ'DA 'İHALEYE FESAT' OPERASYONU;12 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Haberler
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