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Son dakika haber... Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yediemin olarak emanete alınan araçları uygun fiyata satma vaadiyle vatandaşlardan para topladıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yediemin olarak emanete alınan araçları uygun fiyata satma vaadiyle vatandaşlardan para topladıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmanın ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yediemin olarak emanete alınan araçları uygun fiyata satma vaadiyle vatandaşlardan para topladıkları iddia edilen 10 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından gözaltına alındı.

Adresler ve şüphelilerin üst aramasında, ruhsatsız 3 tabanca ve tüfek ile kurusıkı silah ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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