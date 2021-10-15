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Son dakika haber! Tehlikeli yolculuğa jandarma dur dedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Tehlikeli yolculuğa jandarma dur dedi

Son dakika haberleri... BARTIN (İHA) – Bartın'ın Amasra ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün koridor ve arka kısmının fındık ve kestane çuvallarıyla dolu olduğu fark edildi.

AMASRA, BARTIN (İHA) - BARTIN (İHA) – Bartın'ın Amasra ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün koridor ve arka kısmının fındık ve kestane çuvallarıyla dolu olduğu fark edildi. Olası bir kaza, yangın gibi acil durumda yolcuların tahliyesine engel olacak çuvallar başka bir araca aktarılırken, firmaya 2 bin 372 TL cezai işlem uygulandı.

Kastamonu'dan İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsü Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Amasra'da durduruldu. Otobüs içerisinde yapılan kontrollerde jandarma ekipleri şoke eden bir manzara ile karşılaştı. Otobüsün koridor ve arka çıkış kapılarının olası bir kaza, yangın gibi acil durumda yolcuların tahliyesine engel olacak şekilde fındık ve kestane çuvallarıyla dolu olduğu fark edildi. Otobüsün koridoru dahil olmak üzere ikinci kapının basamaklarının fındık ve kestane dolu çuvallarla kapandığı görüldü.

Olası bir kaza ya da yangın çıkması durumunda otobüste tahliye konusunda sorun yaşanabileceği ve bu durumun can güvenliğini tehlikeye atacağından dolayı otobüsün geçişine izin verilmedi. Çuvallar otobüsten indirilerek bir kamyonete yükledikten sonra otobüsün geçişine izin verilirken Jandarma ekiplerince otobüs firmasına 2 bin 372 lira para cezası kesildi. - BARTIN

Son dakika haber! Tehlikeli yolculuğa jandarma dur dedi

Son dakika haber! Tehlikeli yolculuğa jandarma dur dedi

Son dakika haber! Tehlikeli yolculuğa jandarma dur dedi

Son dakika haber! Tehlikeli yolculuğa jandarma dur dedi

Son dakika haber! Tehlikeli yolculuğa jandarma dur dedi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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