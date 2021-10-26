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Son dakika haber | Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ş.'nin (25) kullandığı 43 UR 834 plakalı motosiklet, Ercan K.'nin kullandığı 43 HC 571 plakalı otomobile çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ali Ş. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KÜTAHYA

Son dakika haber | Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber | Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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