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Son dakika haber... Tankları egzozuna elbise tıkayarak durduran lokantacı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Tankları egzozuna elbise tıkayarak durduran lokantacı hayatını kaybetti 15 Temmuz kahramanı koronaya yenik düştü Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'na giden tankları, egzozuna giysilerini tıkayarak durduran restoran sahibi Mehmet Şükrü...

Tankları egzozuna elbise tıkayarak durduran lokantacı hayatını kaybetti

15 Temmuz kahramanı koronaya yenik düştü

ŞANLIURFA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'na giden tankları, egzozuna giysilerini tıkayarak durduran restoran sahibi Mehmet Şükrü Kıntaş, yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kıntaş'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'da defnedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanına giden tankları, Şanlıurfalı tantuni ustası Danyal Şimşek ile egzoz deliklerine giysilerini tıkayarak durduran restoran sahibi Mehmet Şükrü Kıntaş, yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün hayatını kaybeden Kıntaş'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Cenaze, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, bazı siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Namazın ardından omuzlara alınan tabut, Bediüzzaman Aile Mezarlığına götürüldü. Cenaze burada dualar eşliğinde defnedildi. Mehmet Şükrü Kıntaş, daha sonra katıldığı bir çok seminerde o gece yaşananları detaylı bir şekilde anlatmıştı.

Cenazeye katılan Kıntaş'ın yakınları, iyi bir insan olduğunu belirterek kendisine rahmet diledi.

Son dakika haber... Tankları egzozuna elbise tıkayarak durduran lokantacı hayatını kaybetti

Son dakika haber... Tankları egzozuna elbise tıkayarak durduran lokantacı hayatını kaybetti

Son dakika haber... Tankları egzozuna elbise tıkayarak durduran lokantacı hayatını kaybetti

Son dakika haber... Tankları egzozuna elbise tıkayarak durduran lokantacı hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Son Dakika Haberleri
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