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Son dakika haber | Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri: KONYA'da, takla atıp elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Onur Yardımcı, yaşamını yitirdi.

KONYA'da, takla atıp elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Onur Yardımcı, yaşamını yitirdi.

Kaza, Seydişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Onur Yardımcı'nın kullandığı 42 ZD 364 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Yolun kenarındaki elektrik direğine çarparak duran otomobil hurda yığınına döndü. Kazada Onur Yardımcı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın Onur Yardımcı kurtarılamadı. Araçta sıkışan Yardımcı'nın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılıp otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Son dakika haber | Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber | Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber | Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber | Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Son Dakika Haberleri
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