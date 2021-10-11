Son dakika haber: Suyla dolan hafriyat çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Alaca ilçesinde, suyla dolan hafriyat çukuruna düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çorum'un Alaca ilçesinde yapımı devam eden isale hattı çalışmalarının bulunduğu bölgeye giden 13 yaşındaki Ali Kubacık, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre derinliğindeki hafriyat çukuruna düştü. Çocuğun su dolu hafriyat çukuruna düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Afad ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye intikal eden AFAD sualtı ekibinin yaptığı çalışmalar neticesinde, Ali Kubacık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Su ile dolan çukurdan çıkartılan Kubacık'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kubacık'ın ailesinin mevsimlik işçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM