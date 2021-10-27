Son dakika haber! Suudi Arabistan, Lübnan Hizbullahı ile bağlantılı "Karz-ı Hasen Vakfı"nı terör listesine aldı

Suudi Arabistan'ın, merkezi Lübnan'da bulunan ve Hizbullah'ın önemli finans kaynakları arasında yer alan "Karz-ı Hasen Vakfı"nı terör listesine aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yayınlanan haber de, Ulusal Güvenlik Kurumu'nun, terör örgütü kabul edilen Hizbullah ile bağlantılı bir vakıf hakkındaki kararı yayınlandı.

Kararda, Suudi Arabistan'ın Lübnan merkezli "Karz-ı Hasen Vakfı"nın bir terör unsuru olarak kabul edildiği ve Lübnan'daki Hizbullah'ın eylemleriyle iltisaklı olduğu ifade edildi.

Vakfın Hizbullah'ın terör eylemlerine maddi kaynaklar temin etmek için faaliyette bulunduğu iddiasına yer verilen kararda, Suudi Arabistan içerisindeki vakfa ait tüm mülk ve hesapların dondurulacağı, vakfın menfaati için yapılacak direkt veya dolaylı tüm anlaşmaların da yasaklandığı kaydedildi.

Lübnan'daki bankacılık sisteminden bağımsız olarak 1982 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Nisan 2016'da ABD'nin yaptırım listesine alınan Karz-ı Hasen Vakfı, halihazırda ülkenin birden fazla bölgesinde açtığı şubeleri üzerinden faaliyetlerine devam ediyor.

Riyad'ın, Karz-ı Hasen Vakfı'nı terör listesine alma kararının, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin bir televizyon programında Riyad ve Abu Dabi'nin Yemen'deki müdahalelerini eleştirmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

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