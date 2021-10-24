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Son dakika haber... Sürücü "8 takla attık burnumuz dahi kanamadı" diyerek kazayı paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Sürücü

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada taklalar atan aracın sürücüsü, kazayı soysal medya hesabından "8 takla attık burnumuz dahi kanamadı" ifadeleri ile paylaştı.

EVREN, ANKARA (İHA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada taklalar atan aracın sürücüsü, kazayı soysal medya hesabından "8 takla attık burnumuz dahi kanamadı" ifadeleri ile paylaştı.

Olay, Sandıklı-Hocalar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Evren Orhan idaresindeki 16 BRB 12 plakalı otomobil, Çevrepınar köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri çevre güvenliğini alarak araç içerisinde bulunan şoför ve yolcuların sağlık kontrolünü yaptı. Araç sürücüsü Orhan ve yolcuların durumunun iyi olduğu belirlendi.

Olayın ardından sürücü Evren Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çevrepınar köyü yakınlarında aracın kontrolden çıkarak sekiz takla attığını belirterek, araçta bulunan eşi, çocukları ve yeğeninin burnunun dahi kanamadığını kaydetti. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber... Sürücü 8 takla attık burnumuz dahi kanamadı diyerek kazayı paylaştı

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