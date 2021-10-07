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Son dakika! Suriyeli çocukların simgesi 3,5 metrelik "Küçük Emel" Brüksel'de

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Suriyeli çocukların yaşadığı sıkıntıları dünya kamuoyuna duyurmak için hazırlanan 3,5 metrelik "Küçük Emel" adı verilen kukla, Türkiye'den başladığı ve İngiltere'ye kadar sürecek yolculuğunda Brüksel'e ulaştı.

Suriyeli çocukların yaşadığı sıkıntıları dünya kamuoyuna duyurmak için hazırlanan 3,5 metrelik "Küçük Emel" adı verilen kukla, Türkiye'den başladığı ve İngiltere'ye kadar sürecek yolculuğunda Brüksel'e ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'de kent merkezine götürülen kukla, iki gün kalacağı şehirde önemli meydanlarda sergilendi.

"Küçük Emel" Brüksel'deki meydanlarda kendisine eşlik eden çocukların yazdığı mektupları toplayarak Avrupa Parlamentosuna götürdü. Çuvallara doldurulan mektuplar özellikle Suriyeli çocukların yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek için Avrupa Parlamentosuna sunuldu.

Mülteci konularını işleyen İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan, Türkiye ve dünyadan birçok sanatçı, kurum ve kuruluşun desteklediği "Yürüyüş (The Walk) Projesi" kapsamında hazırlanan kukla "Küçük Emel", annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini konu alıyor.

Gaziantep'ten 27 Temmuz'da yola çıkan "Küçük Emel", 3 Kasım'da İngiltere'nin Manchester kentinde son bulacak yolcuğu ile göçmen çocukların, aileleriyle ya da aileleri olmadan Avrupa'ya uzanan yolculuklarındaki zorlukları gündeme taşımayı amaçlıyor.

3,5 metre boyundaki kukla, yolculuğunda ziyaret ettiği her yerleşim yerinde sanatçı, kurum ve kuruluşların iş birliğinde düzenlenen eğitici kültürel ve sanatsal çalışmalarda yer alıyor.

Küçük Emel, Türkiye'den çıktığı yolculuğunu Yunanistan, İtalya, Fransa, İsviçre, Belçika gibi ülkelerin ardından İngiltere'de bitirecek.

Son dakika! Suriyeli çocukların simgesi 3,5 metrelik Küçük Emel Brüksel'de

Son dakika! Suriyeli çocukların simgesi 3,5 metrelik Küçük Emel Brüksel'de

Son dakika! Suriyeli çocukların simgesi 3,5 metrelik Küçük Emel Brüksel'de

Son dakika! Suriyeli çocukların simgesi 3,5 metrelik Küçük Emel Brüksel'de

Son dakika! Suriyeli çocukların simgesi 3,5 metrelik
AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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