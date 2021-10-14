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Son dakika haber | Suriye'de üzerinden araç geçen çocuk ölümden döndü

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Son dakika haberleri: Suriye'nin Halep ilinin batısındaki Atarib bölgesinde üzerinden araç geçen çocuk ölümden döndü.

Suriye'nin Halep ilinin batısındaki Atarib bölgesinde üzerinden araç geçen çocuk ölümden döndü.

Halep kentinin batısındaki Atarib bölgesinde bir çocuğun üzerinden araç geçti. Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğu fark etmeyen sürücünün aracıyla çocuğun üzerinden geçtiği, çocuğun ise araç geçtikten sonra ayağa kalkıp koştuğu görülüyor.

(Hamad Alnajjar-İHA)

Son dakika haber | Suriye'de üzerinden araç geçen çocuk ölümden döndü

Son dakika haber | Suriye'de üzerinden araç geçen çocuk ölümden döndü

Son dakika haber | Suriye'de üzerinden araç geçen çocuk ölümden döndü

Son dakika haber | Suriye'de üzerinden araç geçen çocuk ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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