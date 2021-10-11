SÜREKLİ KIRILAN GEYİK HEYKELLERİNE KAMERALI ÖNLEM - Haberler
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SÜREKLİ KIRILAN GEYİK HEYKELLERİNE KAMERALI ÖNLEM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, belediye tarafından Demokrasi Meydanı'na yerleştirilen 3 kızıl geyik heykelinin 4 kez boynuzlarının kırılmasının ardından güvenlik kameralı önlem alındı.

BOLU (DHA) - BOLU'da, belediye tarafından Demokrasi Meydanı'na yerleştirilen 3 kızıl geyik heykelinin 4 kez boynuzlarının kırılmasının ardından güvenlik kameralı önlem alındı. Geyiklerin yanına da kamera olduğuna dair uyarı yazısı asıldı.

Bolu'da yapılması planlanan ayı heykelinin tepki çekmesinin ardından nisan ayında Demokrasi Meydanı'na kızıl geyik heykelleri yerleştirildi. Kızıl geyik heykellerinin boynuzları, 4 kez kırıldı. Heykeller, onarım yapıldıktan sonra yeniden yerlerine koyuldu. Sıklıkla heykellerin kırılması nedeniyle belediye tarafından kameralı önlem alındı. Demokrasi Meydanı'nda bulunan, belediyeye ait kameraların yönü, heykellere doğru çevrildi ayrıca yanlarına da 'Kızıl geyik heykelleri 24 saat kamera ile izlenmektedir' yazılı levhalar yerleştirildi. Böylece geyik boynuzlarının tekrar kırılmaması için önlem alındı. Kentte yaşayanlar ise kameralı önlemin faydalı olacağını söyledi.

SÜREKLİ KIRILAN GEYİK HEYKELLERİNE KAMERALI ÖNLEM

SÜREKLİ KIRILAN GEYİK HEYKELLERİNE KAMERALI ÖNLEM

SÜREKLİ KIRILAN GEYİK HEYKELLERİNE KAMERALI ÖNLEM

SÜREKLİ KIRILAN GEYİK HEYKELLERİNE KAMERALI ÖNLEM

SÜREKLİ KIRILAN GEYİK HEYKELLERİNE KAMERALI ÖNLEM

SÜREKLİ KIRILAN GEYİK HEYKELLERİNE KAMERALI ÖNLEM

SÜREKLİ KIRILAN GEYİK HEYKELLERİNE KAMERALI ÖNLEM

SÜREKLİ KIRILAN GEYİK HEYKELLERİNE KAMERALI ÖNLEM

SÜREKLİ KIRILAN GEYİK HEYKELLERİNE KAMERALI ÖNLEM

SÜREKLİ KIRILAN GEYİK HEYKELLERİNE KAMERALI ÖNLEM
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Haber: SÜREKLİ KIRILAN GEYİK HEYKELLERİNE KAMERALI ÖNLEM - Haberler
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