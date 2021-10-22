SULTANGAZİ'DE YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

SULTANGAZİ'de elektrik saatlerinde çıkan yangın sonucu 88 yaşındaki Sultan Alpay dairede mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin balkon kapısını kırarak kurtardığı Apay ambulansla hastaneye kaldırıldı.

50. Yıl Mahallesi 2034 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3. katındaki elektrik saatinde yangın çıktı. Yangın sonrası daireyi dumanlar kapladı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dairede mahsur kalan 88 yaşındaki Sultan Alpay'ı kurtarmak için kapalı olan balkon kapısını kırdı. Merdiven aracıyla kurtarılan Sultan Alpay ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Apay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşlı kadının komşusu Rahim Ahmet, Prizden dolayı yangın çıktı. İçeride bir teyze mahsur kaldı. Kapıyı kırıp içeriden aldık itfaiye geldi. Sadece yaşlı teyze vardı onu da ambulans aldı. Zamanında yetişmeseydik daha büyük bir olay olurdu. Allah'tan bir şey olmadı. dedi.