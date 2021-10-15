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Son dakika haber | Sulama kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Sulama kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sulama kuyusuna düşen 49 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sulama kuyusuna düşen 49 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, dün saat 20.30'da Pazarcı Mahallesi Gemiyakası Caddesinde meydana geldi. Bahçesini sulamak için sulama kuyusunun başına gelen Ünzüle Uçak, dengesini kaybederek 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Talihsiz kadından uzun süre haber alamayan yakınları, Uçak'ı araya çıktı. Uçak'a ait seranın yakınlarında kendisini arayan yakınları, kuyuya baktıklarında Uçak'ın cansız bedenine rastladı.

Durumun 112 Acil Çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu Uçak'ın cansız bedenini kuyudan çıkarttı.

Uçak'ın yakınları gözyaşlarına boğulurken cenaze morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Son dakika haber | Sulama kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika haber | Sulama kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika haber | Sulama kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika haber | Sulama kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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