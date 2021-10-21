Son dakika haber: Sudan Başbakanı Hamduk barış, demokrasi ve özgürlüğe bağlı olduklarını söyledi

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk barış, demokrasi, özgürlük ve adalete bağlı olduklarını bildirdi.

Hamduk, geçici yönetimin sivil ve asker ortakları arasındaki gerilimin şiddetlendiği Sudan'da hükümet karşıtlarından sonra destekçilerinin de sokaklara indiği saatlerde Facebook hesabından 1964 devrimini anan bir paylaşımda bulundu.

Sudan Başbakanı, Ekim 1964 devriminin her nesle ilham verdiğini belirterek, "Her ekimde barışa, demokrasiye, özgürlüğe, barışçıllığa ve adalete daha fazla bağlıyız." ifadesini kullandı.

Kasım 1958'de, dönemin en büyük iki partisi Milli Ümmet ve Demokratik Birlik Partilerinin koalisyonundan oluşan seçilmiş hükümete karşı Korgeneral İbrahim Abbud tarafından darbe gerçekleştirilmişti.

Ülkeyi yaklaşık 7 yıl yöneten Abbud 1964'te halk devrimiyle devrilmişti.

Ülküde hükümetin feshi talebiyle başkentin farklı noktalarında 6 gündür süren eylemlerin yanında bugün de binlerce hükümet destekçisinin sivil yönetim ve devrime sahip çıkılması çağrısıyla başlattığı eylemler devam ediyor.