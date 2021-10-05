Son dakika haber! Suç örgütlerine 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu: 143 gözaltı (3) - Haberler
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Son dakika haber! Suç örgütlerine 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu: 143 gözaltı (3)

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Suç örgütlerine 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu: 143 gözaltı (3)

Son dakika haberi: MERSİN'DE 7 GÖZALTI Mersin'de Sahil Rüzgarı-2 operasyonu kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'DE 7 GÖZALTI

Mersin'de Sahil Rüzgarı-2 operasyonu kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu kentlerde organize suç örgütü faaliyetinde bulunan ve bunlara silah temini ettikleri anlaşılan şüphelilerin yakalanması için 'Sahil Rüzgarı-2' adı verilen operasyon kapsamında Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan M.K., R.K.,  E.T., Y.K., H.K., E.B. ve R.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, senet, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile 47 fişek ile ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Son dakika haber! Suç örgütlerine 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu: 143 gözaltı (3)

Son dakika haber! Suç örgütlerine 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu: 143 gözaltı (3)

Son dakika haber! Suç örgütlerine 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu: 143 gözaltı (3)

Son dakika haber! Suç örgütlerine 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu: 143 gözaltı (3)

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri
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