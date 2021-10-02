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Son dakika haber... Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı

Son dakika haberlerine göre SAMSUN'da otomobilden inen kimliği belirsiz grup, Batuhan Ö. (25) ve kardeşi Emirhan Ö. (21) ile tartıştı.

SAMSUN'da otomobilden inen kimliği belirsiz grup, Batuhan Ö. (25) ve kardeşi Emirhan Ö. (21) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine grubun saldırdığı 2 kardeşten Emirhan tüfekle, Batuhan Ö. de darp sonucu yaralandı. İki kardeş tedaviye alınırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan Ö. ile ağabeyi Batuhan Ö. sokakta yürüdüğü sırada, iddiaya göre yanlarına gelen otomobilden inen kimliği belirsiz grupla tartıştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, gruptan bir kişi av tüfeğini ateşledi. Saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Emirhan Ö. ve darbedilen ağabeyi Batuhan Ö., yaralandı. Saldırganlar, aynı otomobile binerek kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralı kardeşler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kaçan saldırganları tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.


Son dakika haber... Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı

Son dakika haber... Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı

Son dakika haber... Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı

Son dakika haber... Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Son Dakika Haberleri
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