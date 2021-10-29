Son dakika haber... Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var - Haberler
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Son dakika haber... Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen ve bir otobüsün karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

KANGAL, SİVAS (İHA) - Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen ve bir otobüsün karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Sivas-Malatya karayolu Kangal ilçesi, Sivas istikameti çıkışında otobüs kazası meydana geldi. Çok sayıda yaralı olduğu ihbarında bulunuldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Son dakika haber... Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haber... Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haber... Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haber | Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
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