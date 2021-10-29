Son dakika haber... Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

KANGAL, SİVAS (İHA) - Sivas'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen ve bir otobüsün karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Sivas-Malatya karayolu Kangal ilçesi, Sivas istikameti çıkışında otobüs kazası meydana geldi. Çok sayıda yaralı olduğu ihbarında bulunuldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.