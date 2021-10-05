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Son dakika haber! Şişli'de borcunu ödemeyen kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Şişli'de borcunu ödemeyen kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre ŞİŞLİ'de 56 yaşındaki Sami Ç.'yi sokak ortasında kurşun yağmuruna tutarak öldüren Cemal Ü.(34) ile ona yardım ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de 56 yaşındaki Sami Ç.'yi sokak ortasında kurşun yağmuruna tutarak öldüren Cemal Ü.(34) ile ona yardım ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. Cemal Ü. öldürdüğü kişiye borç para verdiğini ancak bir türlü geri alamadığını söyledi. Adliyeye sevk edilen şüpheli "Benden sonraki insanlara yapmaması için yaptım" dedi.

Şişli, Kuştepe Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, klima tamircisi Sami Ç. evinden çıktıktan kısa süre sonra sokak ortasında kimliği belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Sami Ç. hayatını kaybederken, saldırgan bir otomobille olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada bir otomobille sokağa gelen iki şüphelinin Sami Ç.'nin evinden çıkmasını beklediği, bu sırada araçtan inen bir kişinin silahlı saldırı olayını düzenleyerek aynı otomobille kaçtığını tespit etti. Polis güvenlik kamera görüntülerini incleyerek, kısa süre içinde şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Yapılan araştırmada otomobilin Zonguldak'tan kiralandığı belirlendi. Polis, saldırganın Cemal Ü. adlı kişi olduğunu tespit etti. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak yürütülen soruşturmada şüpheli Ereğli'de yakalanarak İstanbul'a getirildi. Polis, bu kişiye yardım ettiği iddia edilen Menin U.'yu da gözaltına aldı.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Cemal Ü. Sami Ç.'ye bir süre önce borç para verdiğini ancak bir türlü geri alamadığını, olayın bu alacak yüzünden meydana geldiğini söyledi. Şüpheli Cemal Ü.'nün 16 adet ve Metin U.'nun 35 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğünden çıkarılan şüphelilerden Cemal Ü "Benden sonraki insanlara yapmaması için yaptım, bir daha yaparım aynısını" diye bağırdı.

Şüphelilerden Cemal Ü. tutuklanırken, Metin U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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