Son dakika haber! Şişli'de borcunu ödemeyen kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de 56 yaşındaki Sami Ç.'yi sokak ortasında kurşun yağmuruna tutarak öldüren Cemal Ü.(34) ile ona yardım ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. Cemal Ü. öldürdüğü kişiye borç para verdiğini ancak bir türlü geri alamadığını söyledi. Adliyeye sevk edilen şüpheli "Benden sonraki insanlara yapmaması için yaptım" dedi.

Şişli, Kuştepe Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, klima tamircisi Sami Ç. evinden çıktıktan kısa süre sonra sokak ortasında kimliği belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Sami Ç. hayatını kaybederken, saldırgan bir otomobille olay yerinden kaçtı.

Şüphelilerden Cemal Ü. tutuklanırken, Metin U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.