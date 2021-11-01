Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı

AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son dakika haberine göre Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 25-31 Ekim'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'e yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı ifade edilen açıklamada, 5'i adli kontrol olmak şartıyla 9 şüphelinin serbest bırakıldığı, 2 şüphelinin ilgili il ve birimlere teslim edildiği, 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri
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