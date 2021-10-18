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Son dakika haber | Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı

Son dakika haberler... ŞIRNAK'ta, polisin düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 59 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polisin düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 59 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-17 Ekim tarihleri arasında kent geneliyle Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 17 kilo 97 gram metamfetamin, 14 kilo 87 gram esrar, 1 kilo 53 gram eroin, 1 ecstasy, 6 bin 870 paket kaçak sigara, 18 cep telefonu, 46 cep telefonu aksesuarı, 4 oyun konsolu, parada sahtecilik olayında kullanıldığı tahmin edilen 1 sahte 50 dolar ele geçirildi. 45'i kaçakçılık, 14'ü asayiş suçlarından olmak üzere 59 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Son dakika haber | Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı

Son dakika haber | Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı

Son dakika haber | Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı

Son dakika haber | Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı - Haberler
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