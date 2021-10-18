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SİLİVRİ'DE İŞ YERİNDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
SİLİVRİ'DE İŞ YERİNDE YANGIN

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de beyaz eşya satışının yapıldığı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber -Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de beyaz eşya satışının yapıldığı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mis Sokak'ta 6 katlı binanın ikinci katında beyaz eşya satışı yapılan iş yerinde çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu iş yerinde küçük çapta hasar oluştu.

SİLİVRİ'DE İŞ YERİNDE YANGIN

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