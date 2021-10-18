SİLİVRİ'DE İŞ YERİNDE YANGIN

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Silivri'de beyaz eşya satışının yapıldığı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mis Sokak'ta 6 katlı binanın ikinci katında beyaz eşya satışı yapılan iş yerinde çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu iş yerinde küçük çapta hasar oluştu.

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