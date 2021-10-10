Son dakika haber: Silahlı çatışmanın ardından kaçan şüpheli saklandığı evde yakalandı

BOLU'da cadde üzerinde yaşanan ve Mertcan P. (21) ile yoldan geçen bir kişinin yaralandığı Silahlı Çatışma ile ilgili aranan Ömer Faruk A. (26), saklandığı evde yakalandı.

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen Mertcan P. ve Ömer Faruk A. caddede karşılaştı. İkili arasındaki tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Taraflar, kavga sırasında tabancalarla birbirlerine defalarca ateş etti. Mertcan P. ayağından yaralanırken, tesadüfen olay yerinden geçen Semih Uysal (21) ise mermilerin isabet etmesiyle ağır yaralandı. Kavgaya karışan 2 şüpheli de olay yerinden kaçtı. Mertcan P. kısa süre sonra yaralı halde girdiği apartmanda yakalandı. Ayağından yaralanan Mertcan P. tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada, Semih Uysal'ın ağır yaralanmasına sebep olan merminin kimin silahından çıktığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Mertcan P. ile Ömer Faruk A.'nın silahı incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.