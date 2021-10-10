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Son dakika haber: Silahlı çatışmanın ardından kaçan şüpheli saklandığı evde yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Silahlı çatışmanın ardından kaçan şüpheli saklandığı evde yakalandı

Son dakika haberi... BOLU'da cadde üzerinde yaşanan ve Mertcan P. (21) ile yoldan geçen bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma ile ilgili aranan Ömer Faruk A. (26), saklandığı evde yakalandı.

BOLU'da cadde üzerinde yaşanan ve Mertcan P. (21) ile yoldan geçen bir kişinin yaralandığı Silahlı Çatışma ile ilgili aranan Ömer Faruk A. (26), saklandığı evde yakalandı.

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen Mertcan P. ve Ömer Faruk A. caddede karşılaştı. İkili arasındaki tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Taraflar, kavga sırasında tabancalarla birbirlerine defalarca ateş etti. Mertcan P. ayağından yaralanırken, tesadüfen olay yerinden geçen Semih Uysal (21) ise mermilerin isabet etmesiyle ağır yaralandı. Kavgaya karışan 2 şüpheli de olay yerinden kaçtı. Mertcan P. kısa süre sonra yaralı halde girdiği apartmanda yakalandı. Ayağından yaralanan Mertcan P. tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Ömer Faruk A.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelinin saklandığı evi tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin eve yaptığı operasyonla Ömer Faruk A. yakalandı. Evde yapılan aramada silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ömer Faruk A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAYIN HEMEN SONRASINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yoldan geçerken silahlı çatışmanın ortasında kalarak ağır yaralanan Semih Uysal'ın hayati tehlikesi devam ederken, olayın hemen sonrasına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde karın bölgesinden yaralanan Semih Uysal'a havlu ile tampon yapılması ve arkadaşlarının gözyaşlarına boğulması yer aldı.

KRİMİNAL LABORATUVAR SONUCU BEKLENECEK

Bu arada, Semih Uysal'ın ağır yaralanmasına sebep olan merminin kimin silahından çıktığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Mertcan P. ile Ömer Faruk A.'nın silahı incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.


Son dakika haber: Silahlı çatışmanın ardından kaçan şüpheli saklandığı evde yakalandı

Son dakika haber: Silahlı çatışmanın ardından kaçan şüpheli saklandığı evde yakalandı

Son dakika haber: Silahlı çatışmanın ardından kaçan şüpheli saklandığı evde yakalandı

Son dakika haber: Silahlı çatışmanın ardından kaçan şüpheli saklandığı evde yakalandı

Son dakika haber: Silahlı çatışmanın ardından kaçan şüpheli saklandığı evde yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
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