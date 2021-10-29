Son dakika haber! Siirt'te sevgi evlerindeki çocuklar lunaparkta eğlendi

SİİRT (AA) - Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sevgi evlerinde kalan çocuklar lunaparka götürüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte çocuklar lunaparkta gönüllerince eğlendi.

Etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, lunaparkta çocuklarla araçlara bindi ve onlara hediye verdi.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökhan Marakçı, yaptığı açıklamada, sevgi evlerinde kalan çocuklara çok güzel bir gün yaşattıklarını belirterek "Çocuklarımızı sevgi evlerinden alarak burada ağırladık. Emeği geçerlere teşekkür ediyorum." dedi.

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