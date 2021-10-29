Siirt'te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
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Siirt'te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te Deaş operasyonu: 4 gözaltı

SİİRT - Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar kapsamında DEAŞ içerisinde faaliyet gösterildiği yönünde bilgi alan ekipler, 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda dijital materyaller ele geçirildi, yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Siirt'te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Siirt'te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Siirt'te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri
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