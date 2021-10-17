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Son dakika haber... Seydişehir'de hastaneye 4 adet EKG cihazı bağışı yapıldı

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Seydişehir'de hastaneye 4 adet EKG cihazı bağışı yapıldı

Son dakika haberlerine göre Seydişehir Sağlık Hizmetlerini Geliştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne 4 adet yeni nesil EKG cihazı bağışlandı.

Seydişehir Sağlık Hizmetlerini Geliştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne 4 adet yeni nesil EKG cihazı bağışlandı.

Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Havva Turaç Cingöz, hastaneye kazandırılan 4 adet EKG (Elektrokardiyografi) cihazının kurulumunun gerçekleştirildiğini ve kullanımına başlandığını kaydetti.

Cingöz, artık hastaların daha hızlı sonuç alacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Seydişehir Sağlık Hizmetlerini Geliştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mevlüt Mızrak, "Hastanemizin ihtiyacı olan EKG cihazlarını bağışçılarımızın destekleriyle temin ederek hastanemize teslim ettik. Başhekimimiz Uzman Dr. Havva Turaç Cingöz ve ekibine hastanemizin ihtiyaçları noktasında imkanlarımız elverdiği oranda destek olmaya devam edeceğiz. EKG cihazlarının temini noktasında derneğimize katkıda bulanan bağışçılarımıza teşekkür ediyor, cihazların hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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