Son dakika haber! Selçuklu Belediyesi 65 okula 260 geri dönüşüm kutusu dağıttı - Haberler
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Son dakika haber! Selçuklu Belediyesi 65 okula 260 geri dönüşüm kutusu dağıttı

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Selçuklu Belediyesi 65 okula 260 geri dönüşüm kutusu dağıttı

Son dakika haberler: Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğü Sürdürülebilir Temiz Okul Projesini (STOP) ilçe genelinde 65 okula dağıttığı 260 geri dönüşüm kutusuyla sürdürdüğü bildirildi.

Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğü Sürdürülebilir Temiz Okul Projesini (STOP) ilçe genelinde 65 okula dağıttığı 260 Geri Dönüşüm kutusuyla sürdürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtılan ve kurulumu yapılan stantlar öğrencilerin hizmetine sunulduğu belirtildi.

Açıklamada Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Türkiye'nin ilk sıfır atık belgesine sahip öncü kurumlarından bir tanesi olarak çevre bilincinin toplumsal bir refleks olması ile ilgili önemli faaliyetler yürütüyoruz. Geçtiğimiz temmuz ayında kurduğumuz ve çevre bilincinin oluşmasına önemli katkılar sağlayacak olan Çevre ve Sıfır Atık Meclisimizle çevre konusundaki duyarlılığımızı arttırarak devam edeceğiz. Çevre Meclisimize bağlı olarak oluşturduğumuz Çevre ve Sıfır Atık Platformu ile de sadece ilçemizde değil tüm şehrimizde 7'den 70'e herkesi çevre gönüllüsü olma seferberliğini başlattık ve tüm hemşerilerimizi bu gönüldaşlığa davet ediyoruz.

Çevre alanında yürüttüğümüz ve 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilir Temiz Okul Projesi (STOP) geleceğimizin mimarı olan öğrencilerimize yönelik yaptığımız ve çok önem verdiğimiz bir başka proje. İlçemiz bunun gibi ufuk açan çevre bilincini artırmaya yönelik tüm fikirlere açık. Biz çevre bilincini topyekün oluşturursak ülke geneline örnek olacak başarılı bir çalışmaya imza atmış olacağız. Sürdürülebilir Temiz Okul Projesi de tam bu noktada önemli bir görevi yerine getirecektir."

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri
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