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Son dakika haber... Sarıgöl'de trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Sarıgöl'de trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaralandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ahmetağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buldan- Alaşehir istikametine doğru seyir halinde olan F.Ç. yönetimindeki 35 AGF 322 plakalı tır, aynı yönde giden M.K. idaresindeki 45 KA 6842 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan H.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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