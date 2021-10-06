Son dakika haber! Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü - Haberler
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Son dakika haber! Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Son dakika haber... Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesi kırsalında Yukarıdurmuş Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. Evde oyun oynayan Ferhat Çakmak'ın (4) üzerine televizyon düştü. Sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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